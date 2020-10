Coronavirus. Asl Toscana Centro, da oggi stop all’accesso dei visitatori in ospedale

Non solo Rsa. La Asl Toscana Centro, l’area vasta che comprende i territori di Firenze, Prato e Pistoia, ha comunicato che a partire da oggi è sospeso l’accesso dei visitatori, ad eccezione di casi particolari, in tutti gli ospedali dell’area.

Mantenere e garantire un alto livello di sicurezza per le persone La decisione, spiega la Asl, «si è resa necessaria in questa fase dell’emergenza sanitaria ed in considerazione della situazione epidemiologica per mantenere e garantire un alto livello di sicurezza per le persone, evitare gli assembramenti ed il rischio di contagio, in modo da assicurare i servizi essenziali, l’erogazione delle prestazioni sanitarie e garantire la tutela di pazienti e operatori sanitari».