Coronavirus. In aumento i casi a scuola, decine di studenti in quarantena a Carrara e provincia di Lucca

Varie classi, con decine di studenti, in quarantena per alcuni casi di giovani risultati positivi al Coronavirus nel territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria spiegando che sono in corso le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

Studenti in quarantena a Carrara Nel dettaglio, all’Istituto tecnico nautico di Carrara (Massa Carrara) è stato individuato un caso di positività. Posti in quarantena i sette compagni di classe come contatti stretti e quattro insegnanti.

La situazione a Lucca Nel territorio di Lucca, dopo i casi emersi lunedì al liceo scientifico Vallisneri di Lucca ed all’Isi di Castelnuovo Garfagnana, altre quattro positività al Covid sono state individuate in altrettante scuole: una nella Piana di Lucca e quattro nella Valle del Serchio. Sono state messe in quarantena una classe della scuola media di Castelnuovo Garfagnana, una sezione della scuola d’infanzia di Camporgiano, una classe della scuola alberghiera di Barga, e un’altra dell’istituto comprensivo di Altopascio. A seguito di questi sei casi sono stati predisposti complessivamente provvedimenti di quarantena per 131 persone.

Due classi in isolamento in Versilia In Versilia è stato rilevato un nuovo caso di positività, il secondo, alla scuola media Puccini di Massarosa con una classe posta in quarantena, e un nuovo caso di positività, anche in questo caso il secondo, all’Isi Carlo Piaggia di Viareggio, con una seconda classe posta in quarantena.