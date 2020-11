Coronavirus. Carlo Conti positivo, ricoverato a Careggi. Le sue condizioni sono buone

Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze. ad annunciarlo in una nota è la Rai.

Prima senza sintomi poi il ricovero Il popolare conduttore di “Tale e Quale Show” qualche settimana fa annunciò sui social di essere positivo al Coronavirus ma di star seguendo la convalescenza nella sua casa sui colli fiorentini perché privo di sintomi. Sintomi che si sono manifestati nei giorni successivi come lui stesso ha raccontato fino all’epilogo dei giorni scorsi. Ora le sue condizioni non sono gravi ma sono state giudicate non più compatibili con la permanenza a casa. Di qui la decsione di ricoverarlo a Careggi dove, seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv.