Coronavirus. Ceccardi (Lega): «Cancellare le tasse per salvare il turismo»

«Salvare il turismo e tutto il suo indotto per salvare Firenze. Cancellare, non rimandare, tasse e tributi comunali e regionali almeno fino alla fine dell’anno. Questa è l’unica strada per dare ossigeno alle imprese e superare la crisi economica scaturita dalla pandemia di coronavirus». Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che commenta la crisi che sta attraversando il settore turistico toscano.

«Regione chieda al Governo 700mln avanzo vincolato» «Per trovare le coperture finanziarie necessarie – continua Ceccardi – la regione Toscana deve chiedere al Governo di sbloccare i 700 milioni di avanzo vincolato e di poterli utilizzare per dare liquidità e sostegno alle imprese. La Lega, in Consiglio regionale, lo chiede fin dall’inizio dell’emergenza».