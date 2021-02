Coronavirus. Crescono i contagi, Ars Toscana: «Probabile il passaggio in fascia arancione»

«I casi di Covid crescono in modo stabile del 20% da due settimane, per cui è probabile che la Toscana diventi arancione».

A dirlo Fabio Voller, coordinatore dell’Agenzia regionale di sanita’ della Toscana.

Tuttavia, precisa sempre Voller, «il cambio di colore è molto probabile se come unico indicatore si considererà l’Rt, se invece saranno presi in considerazione anche il tasso di ricoveri in terapia intensiva e i ricoveri generici, allora ci sarà da fare una valutazione più complessa, perché siamo la sesta/settima regione più bassa per tasso di incidenza settimanale e i ricoveri restano abbastanza stabili».