Coronavirus. Da domenica la Toscana torna in zona arancione. Ecco cosa cambia

Ora è ufficiale. Da domenica 14 febbraio la Toscana torna in zona arancione abbandonando, dopo 5 settimane, quella gialla.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le ordinanze, valide a partire da domenica. In arancione restano anche l’Umbria e la provincia di Bolzano anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive. La Sicilia torna in giallo allo scadere dell’ordinanza

Cosa cambia da domenica

Fermo restando il coprifuoco valido in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5, nelle zone arancioni sono vietati gli spostamenti per uscire dalla regione, salvo comprovati motivi di necessità, salute e lavoro. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo comprovate esigenze lavorative, studio, salute, situazioni di necessità o per svolgere attività e usufruire servizi non disponibili nel proprio comune.

Bar e ristoranti

Sono sospesi 7 giorni su 7 tutti i servizi di ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, tranne mense e catering continuativo su base contrattuale. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto, quest’ultima fino alle 22. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante su autostrade, ospedali e aeroporti.