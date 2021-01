Coronavirus. Da Regione Toscana 19,5mln per il ristoro di bar, ristoranti e pasticcerie

E’ stato pubblicato sul sito di Sviluppo Toscana il bando della Regione per gli aiuti a ristoranti, bar ma anche pasticcerie, locali notturni e da ballo, danneggiati dalle chiusure imposte da pandemia e lockdown.

2500euro a fondo perduto Il bando, si legge in una nota, è finanziato con 19,543 milioni di euro, concede 2.500 euro di contributo a fondo perduto, ed è aperto fino al 25 gennaio. L’unica condizione richiesta per ottenere il contributo è che dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre dello stesso anno il fatturato generato sia inferiore di almeno il 40% rispetto a quello dei mesi corrispondenti del 2019.

La graduatoria sarà determinata in funzione della percentuale di calo del fatturato, privilegiando chi ha avuto le maggiori perdite. Le imprese costituite nel corso del 2020 saranno posizionate tutte al primo posto nella graduatoria, ma il contributo sarà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività. «Laddove risulti regolarità contributiva da parte delle aziende attestata dal Durc – afferma la Regione – l’erogazione del ristoro alle imprese sarà praticamente immediata. Nel caso di problemi con il Durc, ci saranno trenta giorni per regolarizzare o chiarire la posizione». E’ stato inoltre pubblicato il bando, aperto fino al 29 gennaio e con modalità di partecipazione analoghe, per dare contributi a fondo perduto di 2.500 euro per gli operatori di spettacolo viaggiante ed itinerante, come i giostrai, e di 1.500 euro per gli ambulanti di fiere e mercati turistici.