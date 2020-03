Coronavirus. Il docente dell’Università di Pisa Lopalco: «Prima di Pasqua non si esce di casa»

«Prima di Pasqua non si esce di casa. Comunque, se ci va bene, si parla di dopo Pasqua». E’ la previsione sulla fine dell’emergenza legata al Coronavirus di Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene all’Università di Pisa e capo per l’emergenza epidemiologica in Puglia, intervenuto oggi ad “Agorà” su Raitre.

«Legame tra smog e virus? Ipotesi fantasiosa» Lopalco si è poi soffermato sull’ipotesi che ci sia un legame tra smog e diffusione del Coronavirus: «La possibilità che vi sia, in alcune aree del Paese, un impatto maggiore dell’epidemia collegato all’inquinamento o che una forma del virus particolarmente aggressivo stia girando in Lombardia, sono ipotesi fantasiose» ha detto spiegando che «nulla si può escludere ma sono ipotesi che non hanno base di evidenza scientifica».