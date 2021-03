Coronavirus. Emilia Romagna ‘arancione scuro’, Palazzuolo sul Senio vieta di uscire dalla Toscana

Con alcune zone dell’Emilia Romagna messe in restrizioni ‘arancio scuro’, tra cui l’area di Bologna, in Toscana il sindaco Philip Gian Piero Moschetti di Palazzuolo sul Senio (Firenze), comune confinante, ha emesso un’ordinanza che vieta ai suoi cittadini spostamenti entro una distanza di 30 km.

Il sindaco teme che i suoi concittadini importino casi Covid dall’Emilia Romagna. L’ordinanza considera «il carattere particolarmente aggressivo e diffusivo delle varianti del virus CoViD e l’incremento dei casi nei comuni limitrofi delle province di Bologna e Ravenna e dispone che dal territorio comunale non sono consentiti gli spostamenti da e verso i comuni dell’Emilia Romagna distanti meno di 30 chilometri dai confini comunali». Sono vietati anche gli spostamenti per la spesa. Restano consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o di istruzione, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Presidio di Carabinieri e Polizia Municipale

«La serietà della situazione dei contagi nei comuni vicini sul territorio della regione Emilia Romagna – sottolinea il sindaco Moschetti – richiede che sia sospesa la norma che permette lo spostamento nei 30 km dal confine da e verso il territorio comunale. La sospensione ha effetto fino al 14 marzo per permettere che sia vaccinata almeno la parte più debole della nostra popolazione». Previsto pure un presidio di Carabinieri e Polizia municipale sul ponte di Misileo, che collega Palazzuolo con il confinante comune romagnolo di Casola Valsenio.