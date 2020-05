Coronavirus. Fase 2, il sindaco Nardella lancia il fondo per la rinascita di Firenze

Un Piano per il rilancio di Firenze dopo l’emergenza Coronavirus. A lanciarlo con il nome di “Rinasci Firenze” è il sindaco Dario Nardella. «Il mio obiettivo è promuovere anche a livello internazionale una campagna di raccolta fondi perché Firenze è un simbolo del mondo. Sarà il fondo per la Rinascita – ha detto il primo cittadino – Firenze – ha ribadito – è una delle città più amate nel mondo. Dobbiamo utilizzare questa nostra credibilità per ottenere aiuti da tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città».

Il fondo, ha spiegato, «aiuterà la nostra città a sostenere i settori culturali, economici, educativi e turistici ispirato alla chiamata alle arti di Carlo Ludovico Ragghianti, lanciata all’indomani dell’alluvione del ’66, quando il noto storico dell’arte invitò tutto il mondo ad aiutare Firenze a risollevarsi dichiarando ‘Abbiamo bisogno di tutti’.Un grido – ha ricordato il sindaco – che fece il giro del mondo e fu di impulso ad una generosità diffusa verso la nostra città, aiutando Firenze, capitale globale delle arti, a rivedere la luce dopo il fango».