Coronavirus. Focolai a Massa e Carrara, 106 in isolamento

La Asl Toscana nord ovest sta continuando i controlli nella provincia di Massa Carrara per individuare le persone che nelle scorse settimane sono entrate in contatto con i migranti ospiti di due centri di accoglienza, una nel comune di Carrara e una nel comune di Massa, tutti positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore, fa sapere l’Asl, sono stati riscontrati altri otto casi, di cui cinque a Carrara (di cui due legati ai cluster dei migranti) e tre a Massa di cui due sempre in un centro di prima accoglienza.

Cluster circoscritti «I cluster attivi nella zona delle Apuane – riferisce la Asl – sono stati circoscritti. Il primo quello relativo alla casa famiglia di Carrara, che ospita cittadini nigeriani, ha portato a 36 isolamenti e a 19 positivi. Un neonato presente tra gli ospiti è risultato negativo. Per quanto riguarda il secondo cluster, che ha interessato una comunità di domenicani, in un centro di accoglienza di Massa, sono 70 i contatti già accertati e quindi in isolamento sanitario, ma l’indagine epidemiologica continua mentre tutti i 55 ospiti del centro di accoglienza sono stati sottoposti a tampone, sono tutti in isolamento, gli esami sono tutt’ora in corso».