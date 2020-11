Coronavirus. Focolaio nella Casa di Riposo di Chianciano Terme, positivi 11 anziani

Focolaio di coronavirus in una casa di riposo privata di Chianciano Terme (Siena) dove sono risultati oggi positivi al tampone 11 ospiti e 7 dipendenti. Gli anziani sono stati tutti messi in isolamento all’interno della struttura mentre invece per i dipendenti è stato disposto l’isolamento domiciliare. Sono 20 in tutto gli ospiti della casa di riposo e 14 i dipendenti, alcuni di loro sono in attesa del responso dei tamponi.

Altri 6 casi Sempre nella cittadina termale sono risultati oggi positivi al tampone 6 richiedenti asilo già da diversi giorni in isolamento in due alberghi adibiti da tempo alla loro accoglienza.