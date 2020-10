Coronavirus. Focolaio in Rsa a Greve in Chianti, incontro urgente Asl e Comune. Sindaco: «Situazione si sta complicando»

Incontro urgente convocato questa mattina tra Comune di Greve in Chianti (Firenze), Asl Toscana Centro e direzione della Rsa Rosa Libri, struttura nella quale si è verificato un focolaio di coronavirus, con 39 ospiti su 52 risultati positivi, quattro dei quali deceduti.

Il sindaco: «Situazione si sta complicando di ora in ora» «Abbiamo previsto un incontro per fare il punto sulla situazione che si sta complicando di ora in ora – spiega il sindaco Paolo Sottani -. Con la direzione della Rsa e la Asl Toscana Centro cercheremo di capire come procedere soprattutto in merito all’integrazione del personale infermieristico e di assistenza di cui necessita urgentemente la struttura».

25 operatori positivi Al momento gli operatori della Rsa risultati positivi al coronavirus sono 25. Di questi, 19 sono residenti a Greve in Chianti. «E’ fondamentale avere quanto prima gli esiti degli ultimi tamponi per avviare il sistema di tracciamento – aggiunge il sindaco – individuare i contatti e avvertire le persone che sono state vicine ai casi confermati».

