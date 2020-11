Coronavirus. Focolaio in Rsa a Radda in Chianti, 19 ospiti positivi. Il sindaco: «Situazione anomala»

Focolaio di Coronavirus nella Rsa “Pietro Fedi” a Radda in Chianti (Siena) dove oggi 19 ospiti sono risultati positivi al Sars Cov-2. Negativo il personale sanitario e non. La struttura, che ospita circa 60 anziani non autosufficienti, è gestita dalla Diocesi di Fiesole (Firenze).

Ospiti in buone condizioni Secondo quanto si apprende i 19 contagiati sono in buona salute e al momento si trovano all’interno della Rsa, separati, secondo quanto previsto dal protocollo, dagli altri ospiti che non hanno contratto il virus. «Per noi è una situazione anomala» spiega il sindaco di Radda in Chianti Pier Paolo Mugnaini perché «nel primo lockdown sul territorio non abbiamo registrato nessun caso e fino a ieri eravamo a 14 contagi». La Rsa è chiusa alle visite esterne, per questo tra le ipotesi dell’origine del focolaio c’è quella che il virus sia arrivato dall’esterno.