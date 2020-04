Coronavirus. Il governatore della Toscana: «Presto la distribuzione delle mascherine davanti supermercati»

«Noi adesso consegniamo le mascherine strada per strada attraverso i sindaci e il volontariato: poi faremo una distribuzione di milioni di mascherine tutti i giorni attraverso le farmacie, e attraverso dei punti che allestiremo davanti alla grande distribuzione, ai supermercati». Lo ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, in collegamento con Studio24 su Rainews24.

La distribuzione, ha spiegato Rossi, sarà «gratuita perché crediamo sia giusto fare così, crediamo che i cittadini stano stati in questo periodo stressati e impauriti da queste vicende, per cui hanno bisogno di sentire le istituzioni vicine, non si possono caricare di una ulteriore spesa. Se è prevenzione primaria, come lo è, allora è giusto darla a tutti».