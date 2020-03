Coronavirus. Ignorano divieto legato all’emergenza, coppia di turisti denunciata a Siena

In atteggiamenti confidenziali su una panchina nei pressi della Basilica di San Domenico non curanti delle disposizioni vigenti in materia di Coronavirus. Così è stata sorpresa dalla Gdf di Sina una coppia che, su richiesta dei militari operanti, si è giustificata dicendo di trovarsi lì per “motivi di lavoro” senza specificare né l’impiego, né le comprovate esigenze lavorative.

I due sono stati denunciati I riscontri immediatamente effettuati, di contro, hanno evidenziato che l’uomo fosse residente in provincia di Pisa e titolare di una società agricola nel pisano, mentre lei disoccupata e residente in provincia di Salerno, pertanto la loro presenza in provincia non era giustificata da nessuno dei motivi previsti dal DPCM. Per tale motivo, si è proceduto a denunciare entrambi i soggetti alla locale Procura della Repubblica per la violazione dell’art. 650 c.p., Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.