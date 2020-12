Coronavirus in Toscana. Rivivi insieme a noi i fatti salienti dell’anno da dimenticare

La Toscana, come il resto d’Italia, si lascia alle spalle un 2020 flagellato dall’onda pandemica del Coronavirus. Sars Cov 2 all’inizio dell’anno sembrava solo un “problema” della Cina fino a quando alla fine di febbraio i primi casi sono apparsi anche in Toscana. Numeri che sono aumentati giorno dopo giorno, nuovi casi, ricoveri, decessi. La primavera con il lockdown ha provocato l’isolamento, chiusi nelle nostre abitazioni, con la sola possibilità di avere contatti con l’esterno e i nostri cari attraverso le videochiamate, tablet e pc. E con l’inizio dell’estate la lenta ripresa con la riapertura dei negozi, bar e ristoranti, la ripartenza di viaggi verso altre regioni e l’estero. I primi studi sul virus per mettere a punto vaccini in grado di annientare il Coronavirus, quello toscano messo a punto da Toscana Life Sciences e Istituto Spallanzani di Roma e poi il ritorno a scuola e alla quotidianità che pensavamo di aver perduto. Qualche settimana di apparente normalità e da fine settembre siamo ripiombati nell’incubo con l’avvio della seconda ondata. Contagi che si moltiplicavano a scuola, sul lavoro e l’incubo delle terapie intensive di nuovo piene. Nuove restrizioni a livello nazionale, le proteste di esercenti e albergatori per il crollo dei fatturati. E poi, come luce in fondo al tunnel, proprio in questi ultimi giorni di 2020 l’arrivo dei tanto attesi vaccini. I primi 620 sono stati somministrati il 27 dicembre agli operatori sanitari. Una campagna vaccinale che prenderà il via nei primi giorni del nuovo anno. Un 2021 che tutti attendiamo meno “faticoso” e un po’ più sereno. Liberi finalmente di riprenderci le nostre abitudini e la nostra vita.

GENNAIO La prima volta che anche in Toscana abbiamo cominciato a parlare di Coronavirus è stato anche grazie all’aiuto di esperti del settore, anche se allora, nemmeno loro potevano immaginare la portata di questa pandemia mondiale.

L’INTERVISTA. Virus Cina, prof. Montomoli: «Invito alla calma, può spaventare ma non siamo impreparati»

FEBBRAIO Alla fine di febbraio il Coronavirus si palesa in Toscana

Coronavirus in Toscana. Salgono a 4 i contagiati, 2 nuovi casi a Firenze

MARZO Con lo scattare del lockdown annunciato in diretta televisiva dal Premier Giuseppe Conte, tanti studenti e lavoratori oltre a tornare nelle proprie abitazioni al Sud, sono rientrati nelle seconde case in Toscana. Facendo scattare l’allarme nuovi contagi anche in Toscana

Grido d’allarme. Coronavirus, il governatore Rossi: «In Toscana arrivati a migliaia da zone rosse. Tornate a casa»

APRILE S’inaugurano anche in Toscana i primi hotel sanitari destinati ad ospitare i positivi che non necessitano di cure ospedaliere o chi in casa non poteva garantire un adeguato isolamento dal resto della famiglia. Non solo nuovi casi ma anche il dramma di esercenti, albergatori e ristoratori che vedono annullati anche i previsti guadagni per Pasqua. E anche in Toscana è allarme nuovi poveri.

Coronavirus. Attivi in Toscana i primi hotel sanitari per ospitare i pazienti segnalati dalla Asl

Pasqua senza turisti. Le storie di produttori, artigiani e albergatori senesi

Coronavirus. Effetti del lockdown, oltre 3000 nuovi poveri in Toscana

MAGGIO Prosegue la lenta discesa dei nuovi casi in Toscana ma il lockdown ha gravemente influenzato la fiducia dei cittadini nell’avvenire.

Coronavirus. 30 nuovi casi in Toscana, 9 i decessi. 196 i guariti in un giorno

Coronavirus. Gli italiani hanno paura, nessun ‘baby boom’ da quarantena. «Il futuro è incerto»

GIUGNO A raccontare i duri mesi della pandemia l’obiettivo di Massimo Sestini attraverso gli scatti realizzati agli infermieri di Firenze. E dalla Cina arriva un nuovo allarme per un virus potenzialmente pandemico.

Coronavirus. La pandemia attraverso gli occhi degli infermieri del più antico ospedale del mondo nelle foto di Massimo Sestini

La scoperta. In Cina isolato nei maiali nuovo virus, è potenzialmente pandemico

LUGLIO I nuovi cluster fanno paura così come le previsioni degli effetti economici sul tessuto produttivo

Il Coronavirus torna a spaventare la Toscana. 10 casi a Viareggio, contagio ripartito da cittadino rientrato dal Bangladesh

Coronavirus ed economia. L’Irpet stima un -11% di Pil in Toscana, nel 2020 a rischio 100mila lavoratori

AGOSTO Feste in discoteca e rientri dalle ferie, soprattutto dall’estero, giocano a favore del coronavirus che torna a circolare rapidamente. Contestualmente partono i tamponi nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti

Coronavirus in discoteca. Asl Toscana sud est: «Distanza di 2 metri nelle piste da ballo»

Coronavirus. In Toscana tamponi in stazioni Alta Velocità, porti e aeroporti

Coronavirus in Toscana. Casi quintuplicati in un giorno, 161 positivi. La metà sono rientri dall’estero

SETTEMBRE Si torna a scuola ma è proprio tra i banchi che il virus si diffonde e la Toscana è tra le regioni più colpite in ambito scolastico

Coronavirus. Ministro Speranza a Siena: «La scuola è la priorità, i giovani ci diano una mano»

Coronavirus. Positivi a scuola, la Toscana tra le regioni più colpite

OTTOBRE Entra in vigore l’obbligo della mascherina all’aperto, preoccupa soprattutto l’incremento dei ricoveri. A Siena intanto viene individuato l’anticorpo monoclonale per combattere il virus

Coronavirus. Da subito effettivo l’obbligo di indossare mascherine all’aperto in tutta Italia

Coronavirus. In Toscana in 15 giorni ricoveri cresciuti del 60%. In aumento anche i positivi in isolamento domiciliare

Coronavirus. Individuato a Siena anticorpo monoclonale più potente contro Covid-19, prove cliniche entro il 2020

NOVEMBRE La Toscana diventa Zona Rossa, i contagi superano 2500 persone in un giorno e il virus si diffonde soprattutto nelle Rsa

Coronavirus. La Toscana diventa zona rossa. Ecco le nuove restrizioni

Coronavirus. 2508 i nuovi positivi in Toscana, età media 47 anni. 55 i decessi

Coronavirus. In Toscana arrivano le Rsa total Covid. L’ordinanza del governatore Giani

DICEMBRE E’ il mese delle festività natalizie che fanno rima con restrizioni e della querelle Governo-Regione sul colore della zona; ma anche quello della speranza con l’arrivo del tanto atteso vaccino.

Coronavirus. Il nuovo Dpcm. No spostamenti tra Regioni, «forte raccomandazione» di non ricevere ospiti in casa. Che Natale sarà

Coronavirus. Il governatore Giani invia dossier a Iss, «Decideranno loro sulla zona»

Coronavirus. Vax Day, il governatore Giani: «Giornata storica, a gennaio 116mila dosi per la Toscana»