Coronavirus in Toscana. Giovane positivo a Siena e donna in Valdorcia

L’Azienda Usl Toscana Sud Est comunica di aver individuato nel suo territorio di competenza quattro nuovi casi di pazienti sospetti per coronavirus, due ad Arezzo e due nel Senese. Ad Arezzo risultano un uomo di 25 anni, ricoverato in ospedale e una donna di 55 anni, che è al suo domicilio. A Siena c’è un giovane di 21 anni, che è al domicilio, e una donna residente nel comune di San Quirico D’Orcia, di 55 anni, anche lei al domicilio. Il Dipartimento di prevenzione della stessa Usl sta effettuando le indagini epidemiologiche riguardo a questi nuovi pazienti. Riguardo al territorio di competenza, alla stessa Usl Toscana Sud est non risulta nessun nuovo caso su Grosseto.

In una nota l’Amministrazione comunale di San Quirico d’Orcia fa sapere che “Secondo quanto previsto dal protocollo sanitario sono state svolte dagli operatori tutte le indagini necessarie per ricostruire i contatti eventuali avuti dai soggetti interessati con terze persone. In conseguenza delle indagini svolte, il Sindaco Danilo Maramai, sempre secondo quanto previsto dal protocollo sanitario, ha provveduto ad emettere ordinanza sindacale di quarantena precauzionale presso il loro domicilio fino al 20 marzo per altri tre soggetti.

L’Amministrazione comunale è in costante contatto con la Regione Toscana e le autorità sanitarie e sta monitorando attentamente l’evolversi della situazione. Il Sindaco invita tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni diffuse in questi giorni dalle autorità sanitarie e governative in materia di igiene, a non improvvisare nessun tipo di comportamento o creare inutile allarmismo”.