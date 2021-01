Coronavirus. Isolato a Fiesole il primo caso di ‘variante inglese’ in uno studente 25enne

Identificato un caso di variante inglese del Covid in uno studente 25enne, residente a Fiesole (Firenze), rientrato dall’Inghilterra il 18 dicembre. La conferma stamani dal laboratorio di Careggi. Lo rende noto la Asl Toscana centro specificando che è il primo caso riscontrato nell’area di sua competenza. Il 25enne, studente universitario a Londra, al rientro a Fiesole è stato subito sottoposto a isolamento per un periodo di 14 giorni in quanto di ritorno dall’estero. Stessa misura per la sorella, unico suo contatto stretto, che era andato a prenderlo, con mezzo privato, all’aeroporto fiorentino.

I sintomi e la quarantena Nei due giorni successivi al suo rientro il giovane ha manifestato sintomi lievi riconducibili al Covid, venendo poi portato a Careggi in ambulanza per aver poi accusato un dolore toracico. Al pronto soccorso è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo. Il 25enne è poi tornato a casa in quarantena. Nel frattempo le analisi hanno poi portato ad accertare che si trattava di un caso della variante inglese.

Da rintracciare i passeggeri dell’aereo La Asl, spiega una nota, «ha avviato tempestivamente l’indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti stretti rilevando soltanto la sorella», che si trova attualmente in isolamento. «I nominativi dei passeggeri presenti sullo stesso volo del giovane saranno forniti dalla compagnia area al ministero dei Trasporti. Al momento non sono disponibili. Il 25enne ha comunque dichiarato agli operatori sanitari di aver mantenuto i dispositivi di protezione per tutta la durata del volo».