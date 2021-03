Coronavirus. Kit diagnostico nei trial clinici sulla terapia a base di monoclonali, alleanza Diesse-Tls

Un kit diagnostico specifico per la determinazione quantitativa del farmaco nel siero dei pazienti, che sarà impiegato durante i trial clinici appena avviati da Toscana Life Sciences.

E’ il risultato dell’impegno in Ricerca & Sviluppo di DIESSE in collaborazione con il gruppo di ricerca di TLS, coordinato dallo scienziato Rino Rappuoli. Le prove cliniche permetteranno le verifiche di sicurezza ed efficacia della terapia, sviluppata da TLS, a base di anticorpi monoclonali umani contro l’infezione da coronavirus SARS-CoV-2.

Si tratta di un kit a partire dall’ampio ventaglio di anticorpi monoclonali che il gruppo di ricerca di TLS ha estratto e selezionato dal sangue di pazienti convalescenti o guariti da Covid-19. Nello specifico, si tratta di un kit diagnostico, basato sull’utilizzo dell’anticorpo monoclonale terapeutico J08, utilizzato per il monitoraggio della terapia. Il test, così sviluppato, ha il vantaggio di poter garantire sia dati diagnostici in fase di arruolamento dei volontari, sia un attento monitoraggio durante tutto il follow-up (ad esempio per la valutazione del dosaggio terapeutico) che permetta di caratterizzare con precisione il titolo anticorpale presente prima e dopo la somministrazione della terapia.

Nell’arco della durata di tutte le fasi dei trials è prevista la realizzazione di almeno 3.500 prelievi complessivi, i cui campioni verranno analizzati presso la Fondazione Toscana Life Sciences da un team di ricercatori Diesse.

Rappuoli: «Unire competenze ed esperienze diverse per generare diagnostici e terapeutici»

«Il potenziale della ricerca condotta su anticorpi monoclonali umani è davvero alto e lo dimostrano i risultati delle numerose applicazioni dei monoclonali sia sul fronte diagnostico, sia terapeutico che preventivo – afferma Rappuoli, coordinatore scientifico del MAD Lab di Fondazione TLS – E’ qui che si vede il valore dell’ecosistema di TLS che ha permesso di unire competenze ed esperienze diverse per generare diagnostici e terapeutici che insieme offrono tutti i mezzi necessari per perfezionare sempre di più la nostra risposta all’emergenza in corso. In questo ambito, la collaborazione con Diesse è stata ottimale».

Il kit diagnostico è disponibile sul sistema Chorus, dove sono già eseguibili 6 test dedicati alla lotta contro SARS – COV 2, assicurando automazione e flessibilità operativa oltreché semplicità d’uso.

Boggetti: «Il miglior kit diagnostico Covid che in questi mesi abbiamo ideato»

«Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione per questa importante sperimentazione clinica quello che riteniamo essere il miglior kit diagnostico COVID che in questi mesi abbiamo ideato – afferma Massimiliano Boggetti, CEO di Diesse – Oltre ad utilizzare come matrice il virus nativo, inattivato grazie ad un metodo da noi brevettato, l’utilizzo dell’anticorpo terapeutico marcato garantisce al test una specificità ineguagliabile».

La sperimentazione clinica della terapia a base di anticorpo monoclonale J08 è partita il 1 marzo 2020. La fase I, che intende verificare la sicurezza dell’anticorpo su persone sane, si sta svolgendo presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e nel Centro di Ricerche Cliniche di Verona, e coinvolge 30 volontari adulti sani, per verificare l’assenza di effetti collaterali, valutandone sicurezza e alcuni parametri di farmacocinetica.