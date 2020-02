Coronavirus. La Regione Toscana istituisce un numero verde per una corretta informazione dei cittadini

Un numero verde al quale rispondono operatori adeguatamente formati per favorire una corretta informazione sul coronavirus, il Covid-19. Ad istituirlo al Centro di Ascolto Regionale la Regione Toscana. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus. Il numero verde a cui il cittadino può rivolgersi è 800.556060, opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15.

Task force regionale in prima linea Attraverso il contributo tecnico scientifico della task force regionale, appositamente costituita per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la Regione Toscana ha applicato quanto previsto dalle circolari ministeriali, in particolare per quanto riguarda le misure di quarantena. Anche su forte sollecitazione della nostra Regione – fanno sapere dalla task force -, il Ministero della salute ha emanato le disposizioni per il controllo degli alunni che rientravano dalla Cina. Queste disposizioni sono adesso puntualmente applicate: tutti i soggetti segnalati dai direttori scolastici sono stati contattati e ne è stata verificata la situazione sia epidemiologica che clinica. Il monitoraggio delle famiglie che ancora non hanno finito il periodo di 14 giorni dal rientro è quotidiano e risulta che le misure di autoquarantena sono correttamente seguite. Ogni settimana la task force si riunisce e verifica l’andamento della situazione, su questa base vengono predisposte linee di indirizzo per la gestione territoriale dei casi, attivazione di percorsi di diagnosi e assistenza, emanazione di disposizioni a tutela degli operatori sanitari. Vengono anche esaminati quesiti specifici posti dalle Asl e che riguardano problematiche locali, per omogeneizzare i comportamenti nel rispetto delle indicazioni del Ministero.