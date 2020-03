Coronavirus. La situazione in Toscana e in Italia di sabato 14 marzo 2020

Rispetto a ieri, record di casi positivi che sono 160 in più (erano stati +106 vnerdì, +44 giovedì, +57 mercoledì e +56 martedì) per un totale di 4.595 tamponi effettuati per 630 positivi, pari al 13,7% (ieri la media era di 11,6%, giovedì era 11,5, mercoledì a 11,4 e martedì al 10,2%). In Totale sono 10 i contagiati toscani già guariti e dimessi (stesso numero di ieri) e sale di 1 unità il numero dei decessi portando il totale a 6 (sono 9 invece secondo le Ausl toscane).