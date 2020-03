Ecco l’aggiornamento sul Covid 19 con ripartizione dei contagiati per provincia a martedì 10 marzo 2020, ore 17. La situazione in Toscana e a livello nazionale (Fonte: Protezione Civile su dati forniti da Ministero della Salute).

Rispetto a ieri, 56 positivi in più, altri 2 guariti, per un totale di 2.573 tamponi effettuati per 264 positivi, pari al 10,2%.