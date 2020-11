Coronavirus. La Toscana è regione nella fascia gialla. Ecco cosa si potrà fare e cosa no

La Toscana è una regione «gialla». E’ questa la classificazione secondo il Governo per la regione per l’applicazione delle misure introdotte dal Dpcm firmato la scorsa notte dal Premier Conte e che entrerà in vigore venerdì (e non domani come comunicato in un primo momento) fino al 3 dicembre.

Coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 Come nel resto d’Italia anche in Toscana sarà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 salvo situazioni di lavoro, necessità e salute (da provare con l’autocertificazione).

Chiusura dei centri commerciali La chiusura sarà nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, supermercati, tabaccherie ed edicole alloro interno

Bar e ristoranti Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci son o restrizioni.

Le scuole Didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Trasporto pubblico Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sale giochi Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie.

Le chiusure Musei e mostre saranno chiusi così come piscine, palestre, teatri, cinema e centri sportivi.