Coronavirus. L’annuncio del governatore Giani: «Chiederò aree Grosseto e Siena fuori da zona rossa»

Le province di Siena e Grosseto fuori dalla zona rossa. A richiederlo nei prossimi giorni al Ministro della Salute Roberto Speranza sarà il presidente della Toscana Eugenio Giani, come annunciato da lui stesso ai microfoni di Lady Radio. «Penso di chiederlo – ha spiegato Giani, naturalmente per quelle zone in cui devo valutare una certa stabilità di dati positivi da 14 giorni a questa parte. Potrebbe trattarsi delle province di Grosseto e Siena, comunque ritengo che questo non avvenga oggi ma che possa avvenire nei prossimi giorni».

«Al lavoro per Toscana arancione a metà dicembre» Il governatore ha anche spiegato di star lavorando «perché si possa passare nella metà di dicembre a zona arancione ma il meccanismo del Dpcm è tale per cui passare dalla zona gialla a quella arancione, a quella rossa, è facilissimo ma poi risalire è difficilissimo, significa avere 14 giorni continui di dati ineccepibili. Basta che ci sia un picco di contagi di un focolaio e subito devi contare nuovamente 14 giorni. Per questo ho ritenuto ingiusto” che la Toscana sia finita in zona rossa» ha concluso.