Coronavirus. L’appello del governatore Giani: «Resistiamo 2-3 mesi, poi il caldo porterà via virus»

«Lo dico a tutti, soprattutto ai giovani che si manifestano insofferenti, si tratta di resistere questi due mesi e mezzo o tre». A dirlo il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani in merito all’attuale situazione pandemica.

«Abbiamo superato la metà di febbraio, proprio i giorni in cui l’anno scorso conoscemmo il Coronavirus – spiega il governatore – e vivemmo momenti di lockdown totale fino al caldo di fine aprile-inizio maggio che ci portò in una nuova fase. Cerchiamo di essere coscienziosi – ha aggiunto – di tenere alta la guardia, perché tra due mesi e mezzo o tre il caldo ci porterà via il virus. E continueremo anche in estate la campagna di vaccinazione perché la cosa importante è essere sufficientemente alti con la muraglia delle vaccinazioni per la fine di settembre, ce la dobbiamo fare».

Bar e ristoranti. «Governo ascolti i loro bisogni»

In riferimento poi alla difficile situazione di bar e ristoranti, il presidente Giani ha aggiunto: «Personalmente ritengo che gli operatori di bar e ristoranti debbano essere ascoltati di più, anche nelle loro esigenze, nella gestione della pandemia e delle misure contro la pandemia nei prossimi mesi. E spero che il nuovo Governo recepisca questa impostazione».