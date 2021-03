Coronavirus. L’appello del sindaco Ortelli: «Giglio e isole minori siano zone bianche»

«Dalla zona bianca la Sardegna avrà un grande ritorno di immagine, così come le isole greche, dalla vaccinazione a tappeto dei suoi residenti. Così deve essere anche per le isole minori italiane che sono a maggioranza Covid-free, è quindi opportuno predisporre un piano di vaccinazioni che ne protegga i residenti in vista della ripartenza della stagione turistica».

A dirlo il sindaco di Isola del Giglio (Grosseto) Sergio Ortelli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Ortelli ricorda che è stato fatto così «in altri paesi dell’Ue e che magari, si deve prevedere anche la possibilità per il turista di vaccinarsi in loco durante il suo soggiorno qualora il suo vaccino fosse programmato in quel periodo. Gli abitanti delle isole minori – spiega ancora Ortelli – sono poco più di 200mila circa in tutta Italia e 34mila circa in Toscana. Numeri che si possono davvero sostenere in un’ampia campagna di vaccinazioni inoltre quasi tutti i comuni hanno debellato i focolai di Covid che si sono sviluppati in seguito ai periodi di maggior affluenza turistica: quella estiva e quella natalizia».

«Come associazione abbiamo scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi e, prima ancora del suo incarico, anche al Commissario Domenico Arcuri per prevedere questa possibilità nel piano vaccinazioni, così come sta già avvenendo nelle isole minori greche. Come sindaco di Isola del Giglio -sottolinea Ortelli -, oltre a sollecitare riguardo a questa richiesta i parlamentari locali, mi sono attivato con la Regione Toscana e lo faccio anche con i consiglieri regionali. Se infatti non fosse previsto a livello statale, credo che sarebbe opportuno pensarlo almeno a livello toscano, sebbene il piano vaccini sia di competenza nazionale».