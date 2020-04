Coronavirus. L’epidemiologo: «I casi gravi in Toscana si assestano»

In Toscana i casi di Covid-19 sono stati in crescita in questi ultimi giorni perché è aumentato il numero dei tamponi eseguiti, ma i casi gravi si sono assestati. Lo afferma Fabio Voller, coordinatore del centro di epidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana. «A fronte dei nuovi casi che emergono ogni giorno – spiega – ci si aspetterebbero molti più ricoveri sulla base delle le caratteristiche fossero quelle della prima ondata dell’epidemia, invece i casi gravi si sono abbastanza fermati e questo è un bene sul fronte dell’assistenza negli ospedali».

Ampliato numero tamponi Inoltre prosegue Voller «abbiamo ampliato il numero di tamponi come nessun’altra regione ha fatto, passando dai 400 al giorno della prima settimana di marzo a 3.000 al giorno di ora».