Coronavirus. Lo sfogo del primario del Cisanello: «Peggio che a marzo, 48 ore per un ricovero»

Una situazione che sta diventando sempre più insostenibile, l’assedio del Coronavirus sta minando nello spirito e nel corpo non solo i malati ma anche tanti professionisti chiamati a curarli. E’ di ieri sera il post su Facebook del primario di rianimazione dell’ospedale Cisanello di Pisa Paolo Malacarne che denuncia una situazione peggiore rispetto a quella di marzo, quando l’Italia era piombata nel pieno dell’incubo pandemia.

Lo sfogo su Fb: «Paziente in attesa di ricovero da 48 ore» «Questa notte verso l’1 sono sceso in consulenza al Pronto Soccorso in area Covid – spiega Malacarne – per valutare una malata che stava peggiorando nella respirazione a causa della sua polmonite, scoprendo poi che la signora era in barella in attesa di ricovero da 36 ore; ho rivisto la malata stamani alle 7 e poi alle 10, poco prima che, attorno alle 12 venisse ricoverata. Come sempre succede, il trattamento che ha ricevuto al Pronto soccorso è stato corretto, grazie alla professionalità dei medici, degli infermieri, degli operatori socio sanitari (oss) che ci lavorano. Ma neppure nella fase più critica di marzo e qprile i malati hanno mai aspettato così tanto per trovare un posto letto; e stamani assieme a lei c’erano un’altra decina di malati che aspettavano il posto letto in degenza ordinaria, chi da qualche ora chi da più di 24 ore».

«I letti cominciano a scarseggiare» «Il fallimento nella preparazione è la preparazione al fallimento. Anche i letti intensivi e soprattutto sub-intensivi cominciano a scarseggiare – aggiunge -, e stamani ne erano occupati 26 su 28. Questa penuria di letti ordinari, intensivi e sub-intensivi è oggettivamente purtroppo segno di un ‘fallimento nella preparazione'”. “Per non arrivare a un fallimento negli esiti, dobbiamo prendere decisioni operative alla luce di 2 semplici principi: 1) quando l’80% dei letti destinati ai malati covid sono occupati, si devono immediatamente aprire altri letti, prima che i malati stazionino al P.S. per ore e ore. e dal momento che una parte del personale sanitario del nostro ospedale ha già fatto esperienza dei malati Covid a marzo-maggio e ha quindi competenza e professionalità su questa difficile malattia, è quel personale che in prevalenza deve curare oggi i nuovi malati covid positivi».