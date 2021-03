Coronavirus. L’ospedale di Siena cerca strutture esterne per svolgere attività di day surgery e chirurgia ambulatoriale

Strutture esterne all’ospedale per svolgere attività di day surgery e chirurgia ambulatoriale. A cercarle attraverso la pubblicazione di una manifestazione d’interesse è l’Azienda ospedaliero-universitaria senese per venire incontro alle necessità dei pazienti non urgenti che, a causa dell’emergenza Covid, non possono effettuare le prestazioni in ospedale in tempi brevi.

L’avviso ha scadenza 18 marzo. L’obiettivo è anche quello di dare una risposta concreta ai pazienti in lista di attesa e che non necessitano di ospedalizzazione e, nel contempo, lasciare liberi in ospedale spazi operatori per interventi urgenti, di alta specializzazione e che necessitano di ricovero. Nelle strutture esterne che verranno eventualmente individuate, tutte le prestazioni sanitarie e chirurgiche verranno effettuate da professionisti dell’Aou Senese.

Dg Barretta: «Dobbiamo organizzarci quanto prima e in modo efficace per recuperare l’incremento dei pazienti in lista d’attesa»

«L’avviso pubblico – spiega Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – ha carattere esplorativo e permetterà di individuare le strutture private accreditate che, avendone i requisiti, possono collaborare con il nostro ospedale. Purtroppo gli effetti dello stato di emergenza sull’organizzazione del nostro servizio sanitario sono presumibilmente destinati a durare a lungo e, per questo, dobbiamo organizzarci quanto prima e in modo efficace per recuperare l’incremento dei pazienti in lista d’attesa». Le strutture dovranno essere individuate all’interno del comune di Siena o nei comuni confinanti. Al termine della manifestazione di interesse verrà fatta una procedura selettiva tra le domande pervenute e sarà scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Aou Senese. «Stiamo facendo tutto il possibile – conclude il professor Barretta – per mantenere le nostre attività istituzionali anche se la riorganizzazione dell’ospedale legata alla gestione dell’emergenza Covid porta comunque una riduzione delle attività ordinarie».