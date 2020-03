Coronavirus. Maestra positiva, isolamento per 242 alunni in Casentino

242 alunni sono in isolamento in Casentino, in provincia di Arezzo, dopo la notizia della positività al virus di una maestra che lavora in una scuola di Bibbiena

«Stanno partendo le notifiche di quarantena per 242 alunni e 10 tra insegnanti e collaboratori della scuola stessa» rende noto il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli sottolineando che «si tratta comunque di misure precauzionali per tutelare innanzitutto le famiglie e quindi la comunità, visto che questi bambini possono avere avuto contatti con un probabile caso positivo».

Genitori non in quarantena «I genitori non sono in quarantena o sorveglianza cautelativa – spiega sempre il sindaco – perché sono contatti indiretti e gli scienziati in questo sono stati molto chiari. Per loro non è necessaria. Ogni giorno il personale medico della Asl Toscana sud est si metterà in contatto con le famiglie per monitorare in modo adeguato la situazione». Per un’altra maestra risultata positiva ad Arezzo nei giorni scorsi sono stati messi in isolamento a casa 178 alunni. Positiva era poi risultata nei giorni successivi una collega della maestra di Arezzo.