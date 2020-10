Coronavirus. Medico positivo, chiusa la Casa della Salute di Montaione

Un medico di medicina generale è risultato positivo nella Casa della Salute di Montaione (Firenze), e per questo la struttura è stata chiusa. A farlo sapere, questa mattina, il sindaco Paolo Pomponi che ha realizzato una diretta video su Facebook.

Un altro medico in attesa esito del tampone Secondo quanto riferito dal primo cittadino, un altro medico che opera nello stesso plesso, dove adesso è in corso la sanificazione dei locali, è in attesa dell’esito del tampone. Il Comune, assieme all’Asl Toscana Centro, sta provvedendo affinché vengano effettuate delle sostituzioni in modo da continuare a garantire il servizio di medicina generale sul territorio. Pomponi ha fatto inoltre sapere che sono risultati positivi dei dipendenti, ancora in un numero non precisato, che operano all’interno della Rsa Villa Serena, la più importante dell’Empolese Valdelsa e in cui ieri era emerso il primo caso di positività al Coronavirus tra i degenti.