Coronavirus. In ospedali della Toscana assunti in 2mila tra infermieri e Oss. Graduatorie anche per medici

Entro dieci giorni saranno assunti a tempo indeterminato in Toscana 2mila tra infermieri e operatori socio-sanitari, che entreranno subito in servizio per affrontare l’emergenza coronavirus. Da ieri, comunica la Regione, la aziende sanitarie e ospedaliero universitarie hanno iniziato a contattare i primi infermieri e oss presenti nelle graduatorie. Pronte anche le graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di 670 medici specialisti.

Selezioni anche per anestesisti e infettivologi «Nello stesso tempo – si afferma in una nota della Regione – Estar ha attivato una serie di selezioni in parallelo per le discipline di cui si teme di aver più bisogno nell’immediato futuro. Le graduatorie sono già pronte e 200 anestesisti, 300 medici internisti, 150 medici dell’emergenza, 20 infettivologi sono ora disponibili per il previsto rafforzamento di alcune centinaia di unità degli organici medici, e si continuerà nei prossimi giorni ad attivare nuove azioni di reclutamento per tutte le discipline mediche, a partire da pneumologi e microbiologi».