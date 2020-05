Coronavirus. Parrucchiere aperto nonostante il divieto, multati gestore e clienti

Intervento della Polizia ieri pomeriggio in un negozio di parrucchiere di Firenze, in via della Saggina, che era aperto nonostante il divieto imposto dalle misure varate per l’emergenza coronavirus. Gli agenti, avvisati da un residente, hanno trovato all’interno il titolare e tre clienti, due dei quali hanno cercato di sfuggire al controllo nascondendosi sul retro.

Disposta la chiusura Per tutti, cinesi di età compresa tra i 21 e i 60 anni, è scattata una multa per aver violato le norme anti-Covid. L’attività è stata chiusa per cinque giorni in via temporanea della polizia, in attesa del provvedimento definitivo della Prefettura che prevede la chiusura fino a 30 giorni.