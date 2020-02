Coronavirus. Piancastagnaio, test negativi su familiari infermiera positiva a Piacenza. Riaprono le scuole

Da domani, mercoledì 26 febbraio, e fino a nuove disposizioni, saranno riaperte le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Piancastagnaio (Si). A stabilirlo una nuova ordinanza del sindaco Luigi Vagaggini che, di fatto, revoca quella della giornata di ieri emessa in via precauzionale dopo aver accertato che sul territorio comunale erano presenti alcuni familiari dell’infermiera di Piacenza risultata positiva al coronavirus.

Il provvedimento è stato preso “a seguito degli accertamenti sanitari effettuati in zona e nei territori limitrofi, sui soggetti a rischio infezione da coronavirus, i quali hanno dato esito negativo. Sentita la competente autorità sanitaria locale’ – si legge ancora nell’ordinanza – è stato dunque ritenuto che non sussistano ad oggi presupposti per le limitazioni imposte. Pertanto riprenderanno anche le manifestazioni culturali, attività sportive di ogni genere, compresi gli eventi che comportino riunioni straordinarie di persone”.