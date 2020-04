Coronavirus. Piattaforma online per bimbi e famiglie, ecco il vademecum per le attività da fare a casa

Dalla realizzazione della pasta di sale, alla canzone, dai tutorial per lavoretti, alle filastrocche lette a voce alta. Sono tante le esperienze messe in campo da nidi, scuole dell’infanzia e Comuni della Toscana che vengono realizzate per mantenere anche a casa, durante l’emergenza Coronavirus, la relazione con i bambini attraverso attività proposte direttamente da educatori e docenti, e che vengono raccolte nella piattaforma online “L’educazione zerosei non si ferma”, promossa dalla Regione Toscana.

La piattaforma, spiega una nota, rappresenta un vademecum dedicato al sistema dell’educazione ‘zerosei’ per coltivare e promuovere la continuità educativa e delle relazioni, e propone suggerimenti per iniziative e attività da offrire ai bambini, anche grazie alla collaborazione dei genitori. Un modo per stare accanto ai più piccoli e alle famiglie, sebbene a distanza, spiega una nota, anche dando voce ai tanti educatori e docenti che si stanno impegnando in queste settimane, valorizzando il ruolo del sistema educativo toscano da zero a sei anni. La piattaforma propone anche due ‘Guide galattiche’, selezioni di attività specifiche per consentire ai bambini di viaggiare nel tempo e nello spazio anche restando a casa