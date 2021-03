Coronavirus. Problemi di respirazione anche se il tampone è negativo, progetto di riabilitazione per i guariti

Uno specifico percorso di riabilitazione post Covid-19. Ad attivarlo l’Upmc Institute for health di Chianciano Terme (Siena).

Il programma prevede azioni di valutazione e recupero motorio, respiratorio, neurologico metabolico con la supervisione di un team multidisciplinare composto da cardiologo, fisioterapista, pneumologo, nutrizionista e psicologo.

Tra i sintomi che spesso persistono nei pazienti negativi al tampone, ci sono problemi di respirazione, difficoltà motorie, perdite di memoria, senso di confusione o disorientamento, stanchezza muscolare e crampi, perdita di olfatto e gusto.

«Il ritorno alla quotidianità – afferma Giovanni Vizzini, chief operating officer e direttore medico scientifico di Upcm Italy – purtroppo spesso non è semplice. La negativizzazione del tampone implica la guarigione dall’infezione, ma non sempre corrisponde alla guarigione dalla malattia. La polmonite interstiziale causata dal Covid è molto debilitante. Diversi studi confermano il bisogno di interventi precoci di riabilitazione, prevalentemente respiratoria, ma non solo».