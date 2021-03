Coronavirus. Provincia di Pistoia un’altra settimana in zona rossa, tasso di 338 casi su 100mila abitanti

Un’altra settimana in zona rossa per la provincia di Pistoia. Ad annunciarlo con un post su Facebook il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi al termine, nella tarda serata di ieri, della riunione di tutti i sindaci della provincia con il presidente della Regione Eugenio Giani.

«I dati provinciali sono sempre superiori alla soglia settimanale di 250 per 100 mila abitanti – ha scritto Tomasi -. Il tasso aggiornato è di 338. Vista la situazione, Giani ha comunicato che prorogherà l’ordinanza regionale in vigore. Significa che tutti i Comuni della provincia, quindi anche Pistoia, resteranno in zona rossa fino a venerdì prossimo compreso”. Per effetto del nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo, ed essendo in zona rossa, da sabato è sospesa l’attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (resta la possibilità in presenza per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali)».