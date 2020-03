Coronavirus. San Gimignano, infermiera positiva lascia la quarantena per andare dai genitori, denunciata

Una donna, risultata positiva al Coronavirus e per questo in quarantena, sarebbe uscita dalla propria abitazione a San Gimignano per andare in quella dei genitori dove il padre è anch’egli positivo al virus mentre la madre sempre contagiata dal Covid19 è ricoverata in ospedale.

Denunciata dai Carabinieri Avvisati dell’accaduto, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti con una pattuglia che ha proceduto con l’identificazione della donna che è stata denunciata. Si tratta di un’infermiera risultata positiva nei giorni scorsi. Secondo quanto appreso successivamente, il padre della donna si trova in condizioni serie e questo potrebbe portare ad una rivalutazione della posizione della donna.