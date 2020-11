Coronavirus. Il sindaco di Pietrasanta e l’allarme per la Versilia: «Il Governo sottovaluta la fuga dalle zone rosse»

«Il Governo ha sottovalutato, ancora una volta, il fenomeno delle fughe dalle cosiddette zone rosse. Il nuovo Dpcm fino a domani non impedisce ad un cittadino delle regioni classificate ad alto rischio di spostarsi in un’altra regione». Così in una nota il sindaco di Pietrasanta (Lucca) Alberto Stefano Giovannetti, sul fenomeno della fuga verso le seconde case al mare.

Boom richiesta compravendita annuale «Non c’è nulla di illegale, fino a quando non ci sarà una legge o una ordinanza, che lo renderà tale – spiega il primo cittadino – . I comuni non possono chiudere le frontiere. E’ evidente che a Roma anche in questa occasione hanno sottovalutato una problematica che per aree come la nostra generano comprensibile preoccupazione nei cittadini». In Versilia, solo a Pietrasanta ci sono circa 6.000 seconde case su 17 mila abitazioni complessive. «Quello che possono notare, e che noi tutti abbiamo notato in questi mesi, è che ci siano molte seconde case aperte. E’ un fenomeno in corso dalla fine del lockdown generale. Così come notiamo che ci sia in atto un boom nelle richieste di compravendita di case o di affitti anche con contratti annuali. La motivazione è ovviamente il Covid. Chi ne ha la possibilità cercherà di trascorrere nelle seconde case di mare come nel nostro caso, campagna e montagna, eventuali periodi di limitazione».