Coronavirus. Test rapido per 32mila. A Firenze il progetto che coinvolge gli studenti delle scuole

A Firenze saranno effettuati test rapidi per rilevare la presenza del Covid-19 su tutti gli studenti delle scuole fiorentine (sia pubbliche che private) a partire dalla prossima settimana: dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, compresi gli istituti paritari. Il progetto partirà dall’istituto comprensivo ‘Le Cure’ (che farà da scuola-pilota) e si concentrerà soprattutto nel periodo natalizio così da creare meno disagi alle lezioni.

Test per 32mila L’operazione è promossa e finanziata da Fondazione Cr Firenze con un investimento da 350mila euro, in sinergia con Comune di Firenze, e in collaborazione con la Ausl Toscana Centro, la Società della salute di Firenze e l’ufficio scolastico regionale per la Toscana. Sono quasi 32mila gli alunni che verranno sottoposti al test rapido, provenienti da circa 130 scuole di Firenze (inclusi i bambini residenti nelle aree limitrofe, ma frequentanti gli istituti fiorentini). I test verranno fatti ai bambini le cui famiglie daranno l’autorizzazione ad eseguirli: se il test darà esito positivo, al bambino, con il consenso della famiglia, potrà essere effettuato contestualmente il tampone molecolare con i risultati che arriveranno in un giorno. Per lo svolgimento sarà data priorità agli istituti nei quali sono già presenti classi in quarantena a causa della positività di studenti o insegnanti o personale non docente, dunque dove è più alto il rischio di presenza di casi positivi e asintomatici. Sul territorio opereranno dieci squadre della Croce Rossa Italiana composte da due giovani medici neolaureati per ogni squadra, mentre la Misericordia di Firenze impiegherà due squadre composte da un infermiere e un accompagnatore. A regime saranno effettuati circa 25-30 tamponi ogni ora per cinque giorni su cinque alla settimana: ci vorranno dunque circa 27-30 giorni lavorativi per raggiungere l’intera popolazione scolastica.