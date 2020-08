Coronavirus in Toscana. 726 richieste di tampone dopo il caso positivo in discoteca

Sono salite dalle 550 di ieri a quota 726, le prenotazioni per l’effettuazione del tampone orofaringeo, idoneo a rilevare il Coronavirus tra coloro che sono stati alla discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta (Lucca) la notte tra l’8 e il 9 agosto mentre c’era una ragazza di Pisa risultata positiva al Covid-19 dopo il ritorno da una vacanza all’estero.

Contatti stretti negativi «Perché tutto proceda in modo scorrevole – riferisce la Asl Toscana Nord Ovest, che aggiorna il numero dei richiedenti -, senza creare code, il personale sta organizzando il lavoro e preparando le liste per i diversi territori» di residenza dei richiedenti, i quali in particolare erano risultati essere della zona di Firenze e di altre regioni italiane. Sempre in relazione alla stessa vicenda, la Asl Toscana Nord Ovest comunica che «11 tamponi eseguiti sui contatti stretti» del caso positivo «sono risultati negativi».