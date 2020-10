Coronavirus in Toscana. Giani annuncia la stretta sugli ospedali: «Visite da 10 minuti per un parente»

«Oggi firmerò un’ordinanza che uniforma sul territorio regionale l’accesso dei visitatori, dei parenti e non, negli ospedali». Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della presentazione dell’edizione 2020 di Jobbando.

Le modalità «Abbiamo avuto un atteggiamento rigoroso per le Rsa, e abbiamo intensificato le precauzioni per gli ospedali», ha aggiunto. «Ho fissato con questa ordinanza – ha spiegato Giani – che firmerò questo pomeriggio, il criterio che vi deve essere certamente un restringimento: quindi le visite dovranno essere di una persona, non più persone, che potrà stare con il proprio parente non più di dieci minuti, e possibilmente a giorni alterni. In questo caso ho inserito la parola ‘preferibilmente’, perché poi se si vede che è necessario poter seguire il percorso del medico ogni giorno vi sarà questa discrezionalità di poterlo consentire. Insomma, una rete più rigorosa che mettiamo senza arrivare ad impedire la visita». Per il governatore toscano, «questo è il criterio che seguiamo ora, e lo usiamo per tutti gli ospedali toscani: poi vedremo nei prossimi giorni se vi sarà la necessità di stringere ancora».