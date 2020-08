Coronavirus in Toscana. Livorno, il Comune ha consegnato 350 banchi monoposto alle scuole

Il Comune di Livorno ha consegnato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città i primi 350 banchi monoposto acquistati per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 che sono andati a tre primarie (‘Puccini’, ‘Campana’ e ‘Fattori’) e alla secondaria di primo grado ‘Fermi’. Entro il 14 settembre sarà completata la consegna. Il criterio seguito per la consegna è quello di dare priorità alle scuole che hanno maggiori criticità nel garantire il distanziamento degli alunni fra loro e con gli insegnanti.

Previsti altri 400 banchi La procedura di acquisizione è stata attuata dall’Amministrazione Comunale prima dell’impegno da parte del Ministero dell’Istruzione di acquistare banchi monoposto per tutto il territorio nazionale e, spiega una nota, «è per questo motivo che il Comune è stato in grado di consegnare i primi banchi ben prima dell’inizio dell’anno scolastico, previsto per il 14 settembre», data entro cui è prevista la consegna sempre da parte del Comune di altri 400 banchi monoposto.