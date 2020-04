Coronavirus. In Toscana nasce la rete di telemedicina pediatrica più grande d’Italia

Nasce in Toscana la rete di telemedicina pediatrica più grande d’Italia: 12 pronto soccorso dell’Asl nord ovest, ovvero della Toscana occidentale, collegati con l’ospedale Meyer di Firenze per il teleconsulto pediatrico. Un progetto, si spiega, avviato da tempo e che si rivela «un alleato prezioso nel contrasto all’emergenza epidemiologica di Coronavirus: grazie alla telemedicina, infatti, potranno esser gestiti anche i casi probabili o accertati di Covid-19, riducendo così gli spostamenti dei pazienti e di conseguenza i possibili contatti con operatori sanitari e altri pazienti». La stessa rete è già stata attivata con la Asl Toscana centro.

I pronto soccorso collegati col Meyer sono quelli di Livorno, Lucca, Massa, Lido di Camaiore, Cecina, Piombino, Pontedera e fino a quelli di Volterra, Castelnuovo Garfagnana, Fivizzano, Pontremoli e Portoferraio: potranno consultarsi in tempo reale con i colleghi del Meyer per un teleconsulto, condividendo in tempo reale esami e referti radiodiagnostici. L’ospedale pediatrico fiorentino «farà così da punto di riferimento per le emergenze pediatriche per i pronto soccorso del territorio della Asl Toscana nord ovest». I professionisti dell’ospedale fiorentino «potranno valutare, anche sulla scorta delle immagini radiologiche, il quadro clinico dei piccoli pazienti e quindi completare la diagnosi, sarà possibile inoltre stabilire la gravità del caso e valutare la necessità del trasporto al Meyer oppure se continuare i trattamenti nell’ospedale che ha chiesto la consulenza». Il Meyer potrà poi prendere in carico i casi più complessi legati all’emergenza pediatrica.