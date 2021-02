Coronavirus. Toscana nel cuore della tempesta, in un giorno 1374 nuovi positivi

Toscana nel cuore della tempesta Covid. In 24 ore sono 1374 i nuovi positivi nella regione, ieri erano 857. Ad annunciarlo su Facebook il governatore Eugenio Giani.

22.375 i test effettuati di cui 14.472 tamponi molecolari e 8.263 test rapidi, con un tasso di nuovi positivi del 6,04% (10,9% sulle prime diagnosi). Numeri che portano la Toscana ad un aumento del tasso dei positivi (era del 4,04%). Da giorni in diverse parte della regione stanno esplodendo focolai, molti dei quali legati alle varianti inglese e brasiliana. Da Cecina, che passa in zona rossa per 9 giorni, al senese e l’aretino dove nelle prossime ore il presidente Giani prenderà una decisione sull’eventuale istituzione della zona rossa, come auspicato dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza