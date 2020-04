Coronavirus. Toscana, obbligo indossare le mascherine fuori casa. Firmata l’ordinanza

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso della mascherina fuori casa appena i Comuni avranno ultimato la distribuzione di 8 milioni e mezzo di questi dispositivi di protezione alla cittadinanza. «Abbiamo dato un tempo massimo di 7 giorni per la distribuzione – ha spiegato il governatore toscano in un videomessaggio – Naturalmente speriamo che tutto questo possa avvenire il prima possibile». Il governatore ha spiegato che «non possiamo far calare dall’alto queste decisioni senza prima avere stabilito una gradualità: l’ordinanza dell’obbligatorietà entra in vigore nel momento in cui il sindaco a cui abbiamo dato il compito di distribuire la mascherina casa per casa ci informerà che è avvenuta la consegna. A quel punto, quando i cittadini avranno in casa queste mascherine, noi potremo far scattare l’obbligatorietà per quel Comune e piano piano per tutta la regione Toscana».

Le mascherine monouso Ffp1 distribuite, «equivalenti alle mascherine chirurgiche», ha detto Rossi, «pensiamo che siano un primo elemento di prevenzione primaria che può aggiungersi alle tante disposizioni relative a comportamenti individuali che sono state assunte. Quindi sia ben chiaro: avere la mascherina non autorizza ad uscire di casa. Il primo compito è stare a casa, uscire solo per motivi di necessità, e quindi uscire per andare sostanzialmente a fare la spesa, o per ragioni di salute. In questo senso il numero limitato che stiamo distribuendo è già sufficiente, se pensiamo che non è obbligatorio andare a fare la spesa tutti i giorni, per poter garantire un certo periodo di autosufficienza ai nostri concittadini».

Quando indossare le mascherine Le indicazioni seguite dalla Regione Toscana per indicare quando e dove indossare le mascherine, secondo l’ordinanza firmata oggi, «sono quelle dell’Organizzazione mondiale per la sanità» per cui vanno usate in «tutti quegli ambienti pubblici o privati in cui per l’Oms è necessaria la distanza sociale di almeno 1,8 metri» spiega Rossi, secondo cui «con il coronavirus dovremo convivere per un certo periodo e l’uso della mascherina, consigliato dagli scienziati, tenderà quindi ad imporsi». Per la Regione Toscana quindi sarà obbligatorio indossare le mascherine «sui mezzi pubblici, sui taxi e mezzi a noleggio con conducente, nei negozi e a fare la spesa, negli uffici e nei luoghi chiusi, ma anche negli spazi all’aperto frequentati da più persone e dove è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale di sicurezza».