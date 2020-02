Coronavirus in Toscana. Pianese, salgono a 4 i positivi. Sono 3 giocatori e un collaboratore. Presidente in auto quarantena

Salgono a 4 i casi positivi al Coronavirus in attesa di validazione dell’Iss nella Pianese, squadra di Piancastagnaio (Siena) che milita in Serie C. A darne notizia è la stessa società bianconera. «Al momento i soggetti contagiati sono quattro, tre calciatori e un collaboratore» si legge in una nota.

La situazione Dopo il caso di ieri del giocatore 22enne che si trova in isolamento all’ospedale di Siena, è di oggi la notizia di ulteriori 3 casi: altri due calciatori (entrambi in isolamento nella propria abitazione), di cui uno senza sintomi e l’altro «leggermente febbricitante»; «la quarta persona risultata positiva al tampone è un collaboratore della società che stamani, dopo aver trascorso la notte in stato febbrile, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Siena. Attualmente la febbre è calata e non si ravvisano particolari complicanze».

Presidente Sani in auto quarantena La società precisa inoltre di aver «gestito la situazione attenendosi scrupolosamente alle linee guida ufficiali e coinvolgendo prontamente tutti gli organi preposti. Attualmente tutti i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti presenti alla trasferta dello scorso fine settimana sono in quarantena fiduciaria di 15 giorni, presso i rispettivi domicili, e nessuno manifesta i sintomi tipici del Covid-19. Durante la settimana non si è svolto alcun allenamento, in osservanza delle restrizioni date dagli organi regionali e nazionali in merito alle situazioni che prevedessero aggregazioni non necessarie di persone». Il presidente Maurizio Sani rende noto che da ieri, «si è posto volontariamente in auto-isolamento nel rispetto di quanto previsto dal protocollo vigente».«Nessun tesserato dell’U.S. Pianese – precisa la nota – è autorizzato a rilasciare interviste, dichiarazioni, pareri e opinioni a giornalisti e a tesserati di altre società e che nessun comunicato non ufficiale deve essere veicolato».