Coronavirus in Toscana. Chiusi, il sindaco annuncia 7 casi e chiude le scuole

«I casi accertati, attualmente compreso il primo e comunicati ufficialmente dalla Asl, sarebbero sette e tutti riconducibili al primo caso registrato nella giornata di ieri». Ad annunciarlo con un post su Facebook è il sindaco di Chiusi Juri Bettollini.

Scuole chiuse Lo stesso primo cittadino questa mattina aveva annunciato un secondo caso di tampone positivo al Coronavirus, in attesa di validazione dell’Iss, a Chiusi. La persona positiva (non si sa se adulto o bambino) risulta avere collegamenti con la scuola primaria di Chiusi Scalo e per questo il sindaco ne ha disposto la chiusura per 15 giorni a partire da oggi (e quindi fino al 18 marzo) e per precauzione anche la chiusura di 4 giorni per tutti gli altri plessi e scuole del territorio. Il secondo caso è collegato con l’uomo di 38 anni risultato contagiato nella giornata di ieri.