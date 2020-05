Coronavirus. In Toscana si può uscire dal proprio comune per fare la spesa. Sì anche a pesca e ricerca funghi

In Toscana si può uscire dal comune di residenza per andare a fare la spesa in un comune diverso o per andare in un cimitero a rendere omaggio a un defunto, con le nuove disposizioni della Regione con l’ordinanza 50 del 3 maggio. Lo spiega la stessa Regione rispondendo a domande frequenti di richiesta di chiarimenti.

Spesa in altro comune Quindi, spiega una nota, «è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita nell’ambito dei confini provinciali e, nel rispetto del principio di prossimità, anche nei comuni limitrofi o collocati nei pressi dei confini provinciali». Inoltre, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri alle tombe dei defunti, con l’accompagnamento di una persona nei casi di minori o di persone non completamente autosufficienti, rispettando la distanza di sicurezza e il divieto di assembramento.

Via libera a pesca e ricerca funghi E’ anche possibile spostarsi per praticare la pesca sportiva e fare la manutenzione dei capanni di caccia, pur con specifiche restrizioni e andare a cercare funghi purché nello spostamento non si usi mezzi propri né pubblici. La pesca, spiega una nota, è consentita in quanto l’ordinanza permette di svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. Per svolgere la pesca dilettantistica nelle acque interne è necessario aver versato la tassa di concessione regionale per le licenze. Per quella in mare è necessario aver effettuato la comunicazione al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. E’ poi possibile fare la manutenzione dell’appostamento fisso di caccia purché il manufatto sia autorizzato ai sensi della legge in materia. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale. La ricerca dei funghi è permessa, in maniera individuale, nell’ambito dell’attività motoria con partenza e rientro dalla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella stessa abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale.